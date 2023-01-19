В Генштабе ВСУ опубликовали видео с мощной работой наших защитников. Украинские военные отметили, что низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия.
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ВСУ уничтожили оккупантов и вражеские танки
Создается впечатление, что руководство российских оккупантов готовит свой личный состав и технику на роль "мишеней" для наших подразделений,
– говорится в сообщении.
По видео можно оценить наступательные действия захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области. В результате только этой вражеской атаки подтверждено уничтожение трех танков противника и около 30 оккупантов ликвидированными и ранеными.
Как ВСУ расправились с оккупантами в Запорожье: смотрите видео
Какая ситуация в Запорожском направлении: основное
- Российские захватчики на январь готовятся перейти в контрнаступление на Запорожском направлении. Захватчики готовят оборонительные укрепления. Также в последнее время отмечается усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении. Об этом заявил Евгений Ерин – руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины также считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, они пойдут на Запорожье.
- 17 января советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия опрокидывает военную технику на Запорожское направление. В Мариуполе зафиксировали около 20 танков и 30 грузовиков, двигающихся в направлении Бердянска.
- Он отметил, что многие техники заходят в Мариуполь и затем двигаются на Бердянск и Мелитополь по трассе, которая следует из Таганрога на Мариуполь, затем из Мариуполя в Бердянск, из Бердянска в Мелитополь и оттуда она уже направлена на Херсон, Одессу и т.д.