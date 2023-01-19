У Генштабі ЗСУ опублікували відео з потужною роботою наших захисників. Українські військові зазначили, що низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.
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ЗСУ знищили окупантів та ворожі танки
Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для наших підрозділів,
– йдеться у повідомленні.
По відео можна оцінити наступальні дії загарбників на позиції Сил оборони у Запорізькій області. В результаті тільки цієї ворожої атаки підтверджено знищення трьох танків противника та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими.
Як ЗСУ розправилися з окупантами на Запоріжжі: дивіться відео
Яка ситуація на Запорізькому напрямку: основне
- Російські загарбники станом на січень готуються перейти у контрнаступ на Запорізькому напрямку. Загарбники готують оборонні укріплення. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку. Про це заявив Євген Єрін – керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
- У Генеральному штабі Збройних Сил України також вважають, що якщо росіянам вдасться повністю захопити Донбас, то вони підуть на Запоріжжя.
- 17 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія перекидає військову техніку на Запорізький напрямок. В Маріуполі зафіксували близько 20 танків та 30 вантажівок, які рухаються у напрямку Бердянська.
- Він зауважив, що багато техніки заходить в Маріуполь і потім рухається на Бердянськ та Мелітополь по трасі, яка прямує з Таганрога на Маріуполь, потім з Маріуполя до Бердянська, з Бердянська до Мелітополя і звідти вона вже спрямована на Херсон, Одесу тощо.