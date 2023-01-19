У Генштабі ЗСУ опублікували відео з потужною роботою наших захисників. Українські військові зазначили, що низька підготовка та взаємодія між підрозділами противника радше нагадує самогубство, ніж наступальні дії.

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ЗСУ знищили окупантів та ворожі танки

Складається враження, що керівництво російських окупантів готує свій особовий склад та техніку на роль "мішеней" для наших підрозділів,

– йдеться у повідомленні.

По відео можна оцінити наступальні дії загарбників на позиції Сил оборони у Запорізькій області. В результаті тільки цієї ворожої атаки підтверджено знищення трьох танків противника та близько 30 окупантів ліквідованими та пораненими.

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