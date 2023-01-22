Оккупанты уже начали атаковать – об этом свидетельствуют события вокруг Бахмута, бои за который продолжаются длительное время. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что сейчас мы видим попытки врага атаковать также в Запорожской и Луганской областях.
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Посылают зэков на минные поля
По его словам, россияне в Луганской области прибегают к такой тактике: посылают на минные поля зэков, которые подрывают собой мины, чтобы расчистить продвижение контратаковых подразделений российской армии.
Если говорить о сроках контрнаступления, то есть определенное соревнование, кто раньше начнет широкомасштабные действия,
– заметил военный обозреватель.
Он предположил, или удастся нашим партнерам вооружить ВСУ соответствующими образцами вооружения, чтобы мы могли начать первыми. Или россияне смогут накопить силы с их точки зрения достаточные, чтобы начать наступление на определенных участках фронта, которые они определили.
Кто первый пойдет в контрнаступление и при каких условиях – оккупанты или ВСУ: смотрите видео
Три возможных направления контрнаступления оккупантов
Попович считает, что таких участков три:
- Луганская область;
- Донецкая область с целью захвата всей области до конца марта – такая задача ставилась непосредственно Путиным;
- Запорожская область, где возможны атаки с целью взять под контроль область целиком.
"В результате фейковых "референдумов" осенью прошлого года оккупанты заявили, что Запорожская область теперь полностью "принадлежит" им. Поэтому они могут решить вопрос о фактическом контроле над ней целиком", – подчеркнул Денис Попович.
Прогнозы относительно дальнейших событий на фронте: важно
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