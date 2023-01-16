Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, прогнозы россиян относительно повторного вторжения вражеских войск на территорию Украины не имеют доказательств.

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Вероятное наступление с территории Беларуси

Денис Попович прокомментировал, что у россиян есть проблемы с численностью военнослужащих, которые могли бы выполнить все боевые задачи диктатора.

Военный обозреватель успокоил, что если бы сейчас вражеские войска собирались перед границами с Украиной, как это было 24 февраля 2022 года, то украинская сторона это уже видела бы.

Я позволю себе поставить под очень большое сомнение прогнозы Андрея Илларионова о том, что мы должны готовиться к большой войне,

– подчеркнул он.

Однако отметил, что большая война на территории Украины уже продолжается, поэтому украинцы должны быть готовы к любому развитию событий в рамках российской агрессии.

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Российский военный флот

Денис Попович отметил, что экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов отмечал, что российские корабли вышли из Новороссийска, чтобы осуществить ракетные обстрелы по Украине. Действительно, у них есть соответствующие калибры.

Но сейчас в их составе нет десантных кораблей для того, чтобы они содержали личный состав и могли совершить атаку в Одесской области. Этих признаков сейчас нет,

– объяснил он.

По его словам, вопрос возникает и относительно возможности вражеских кораблей передвигаться. К тому же у россиян благодаря стараниям украинцев теперь нет крейсера "Москва", который был платформой ПВО. Также оккупанты не контролируют остров Змеиный, а в распоряжении украинской армии противокорабельные ракеты, которые в принципе делают невозможным высадку вражеского десанта.

Организация и реализация планов

Военный обозреватель рассказал, что возникает вопрос о способности россиян к масштабным, скоординированным операциям с разных сторон наступать на Украину.

У них есть вопрос с логистикой очень большой, который в принципе поставил крест на их наступлении на Киев в свое время,

– объяснил он.

Попович добавил, что у России проблемы и с управлением. Поэтому он отклонил вероятность реализации планов ракетных ударов по Западу Украины. В частности, по словам Илларионова, в России готовится удар и по направлению к Львову.

Украина готовится к новому наступлению России