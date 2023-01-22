Проте окупанти вже почали атакувати – про це свідчать події довкола Бахмута, бої за який продовжуються тривалий час. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зазначив, що зараз ми бачимо спроби ворога атакувати також в Запорізькій і Луганській областях.

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Посилають зеків на мінні поля

За його словами, росіяни в Луганській області вдаються до такої тактики: посилають на мінні поля зеків, які підривають собою міни, щоб розчистити просування контратакувальних підрозділів російської армії.

Якщо говорити про терміни контрнаступу, то є певне змагання, хто раніше почне широкомасштабні дії,

– зауважив військовий оглядач.

Він припустив, або вдасться нашим партнерам озброїти ЗСУ відповідними зразками озброєння, щоб ми могли розпочати першими. Або росіяни зможуть накопичити сили з їхнього погляду достатні, щоб почати наступ на певних ділянках фронту, які вони собі визначили.

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Три можливих напрямки контрнаступу окупантів

Попович вважає, що таких ділянок три:

Луганська область;

Донецька область з метою захоплення всієї області до кінця березня – таке завдання ставилось безпосередньо Путіним;

Запорізька область, де можливі атаки з метою взяти під контроль область цілком.

"Внаслідок фейкових "референдумів" восени минулого року окупанти заявили, що Запорізька область тепер повністю "належить" їм. Тому вони можуть розв'язати питання щодо фактичного контролю над нею цілком", – наголосив Денис Попович.

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