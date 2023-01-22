Деталі розповів Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він наголосив, що вирішальним етапом у війні стане весна – літо 2023 року. Після цього можна буде говорити про терміни завершення війни.

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Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна,

– заявив Скібіцький.

Україна має пройти цей етап.

Де буде вирішальне поле бою

Скібіцький наголосив, що російські окупанти проявлятимуть особливу активність на території Донецької та Луганської областей. У ГУР МО наголосили, що приблизно у лютому та березні загарбники намагатимуться взяти під контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області.

Донбас стане вирішальним полем бою.

Чи можуть окупанти прорвати оборону на Донбасі

Бен Ходжес – колишній командувач військами США в Європі – заявив, що не бачить перспектив успіху російських окупантів.

"Вони не мають там проривних сил, і не видно перспективи для якогось прориву, який вони могли б влаштувати", – наголосив Ходжес.

Він зізнався, що захоплюється ефективністю та професійністю воїнів ЗСУ.