Як зазначив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, сталося це завдяки завербованому фінансисту Денису Кірєєву. Саме він повідомив главі української розвідки, що окупанти спланували десантуватися у Гостомелі, щоб піти на Київ.

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Окупанти цілком могли захопити Київ

Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий,

– зауважив Буданов.

Глава української розвідки пригадав осінь 2021 року. Час, коли американські військові та розвідка активно попереджали нашу державу про загрозу повномасштабного вторгнення. Тоді ж Кірєєв, за даними своїх джерел, підтвердив плани Москви на наступ.

Буданов зауважив, що від Кірєєва отримав звістку у другій половині дня 23 лютого 2022 року. Фінансист повідомив свіжі дані розвідки. У них йшлося про те, що Путін наказав військам вторгнутися в Україну зранку 24 лютого.

Кірєєв знав не лише дату наступу. Йому також була відома ключова точка атаки. Мовилося про аеродром у Гостомелі. Його ворог мав використати, щоб перекидати своє військо та техніку. Усе це потрібно було росіянам, щоб брати столицю штурмом.

Нагадаємо, що дійсно 24 лютого близько 08:00 російські гелікоптери намагалися висадити десант в аеропорту "Антонов", що у Гостомелі. Зауважимо, що місто відтоді активно обстрілювали й бомбили з повітря. Тоді ж постраждав як сам населений пункт, так і був знищений вщент легендарний літак Ан-225 "Мрія".

Чи готують росіяни новий наступ