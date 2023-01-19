Як зазначив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, сталося це завдяки завербованому фінансисту Денису Кірєєву. Саме він повідомив главі української розвідки, що окупанти спланували десантуватися у Гостомелі, щоб піти на Київ.
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Окупанти цілком могли захопити Київ
Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий,
– зауважив Буданов.
Глава української розвідки пригадав осінь 2021 року. Час, коли американські військові та розвідка активно попереджали нашу державу про загрозу повномасштабного вторгнення. Тоді ж Кірєєв, за даними своїх джерел, підтвердив плани Москви на наступ.
Буданов зауважив, що від Кірєєва отримав звістку у другій половині дня 23 лютого 2022 року. Фінансист повідомив свіжі дані розвідки. У них йшлося про те, що Путін наказав військам вторгнутися в Україну зранку 24 лютого.
Кірєєв знав не лише дату наступу. Йому також була відома ключова точка атаки. Мовилося про аеродром у Гостомелі. Його ворог мав використати, щоб перекидати своє військо та техніку. Усе це потрібно було росіянам, щоб брати столицю штурмом.
Нагадаємо, що дійсно 24 лютого близько 08:00 російські гелікоптери намагалися висадити десант в аеропорту "Антонов", що у Гостомелі. Зауважимо, що місто відтоді активно обстрілювали й бомбили з повітря. Тоді ж постраждав як сам населений пункт, так і був знищений вщент легендарний літак Ан-225 "Мрія".
Чи готують росіяни новий наступ
- В американській розвідці зауважили, що у них немає підтверджених даних, пов'язаних з планами або готовністю наступу на Україну з території Білорусі. Водночас у відомстві додали, що занепокоєні тісною співпрацею Москви та Мінська.
- Водночас зауважимо, що супутникові знімки демонструють розгортання російських військ на білоруському полігоні "Лепельський" у Вітебській області.
- Тим часом у ГУР МО зауважили, що у Росії зараз відбуваються внутрішні процеси. За словами представника відомства Андрія Юсова, Путін буде закручувати гайки.
- Наостанок додамо, що Герасимову, який замінив Суровікіна, у Кремлі дали стислі строки. Йому потрібно буде до березня взяти під контроль весь Донбас. Не виключаємо, що якщо він цього не зробить, під ним теж упевнено захитається крісло.