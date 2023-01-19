Американська розвідка стежить за спільними навчаннями білорусів із росіянами на території Білорусі. Про це під час телефонного брифінгу розповів представник Ради національної Безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Наразі у США не бачать ознак того, що Білорусь готує вторгнення на територію України.

Я вам скажу, що ми досі не бачили жодних ознак того, що Білорусь має наміри, планує або організовується для того, щоб увійти, фізично проникнути на територію України, аби допомогти російським силам в Україні,

– сказав представник Білого дому.

При цьому Кірбі зазначив, що американська сторона "поділяє" занепокоєння щодо тісної взаємодії російських і білоруських сил.

Очевидно, що Білорусь надала відчутну географічну підтримку Росії, в той час, як РФ продовжує завдавати ударів по Україні з білоруської території,

– сказав він.

Він додав, що США уважно стежать за проведенням спільних навчань білорусів із росіянами та моніторять ситуацію. Кірбі зауважив, що стратегічна мета цих навчань залишається невизначеною та може полягати як у демонстрації сили, так і відпрацюванні конкретних операцій у контексті російської агресії проти України.

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