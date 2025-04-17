Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

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Деталі про напад на Макарова

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва почала кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста Юрія Макарова у Солом'янському районі.

За інформацією правоохоронців, невідомий підійшов до чоловіка, завдав удару ножем. Постраждалий наразі перебуває в лікарні у важкому стані, але загрози життю немає. Пошуки нападника тривають.

Напад відбувся напередодні о 22:44. Постраждалий отримав два поранення – одне по руці, інше в тулуб. Потім постраждалий викликав поліцію і отримав першу медичну допомогу від патрульного,

– повідомив Клименко.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться усі необхідні експертизи. За попередніми даними, є два мотиви нападу: побутовий та робота спецслужб країни-агресорки.

Раніше Юрій Макаров у коментарі журналістам розповів, як саме відбувся напад. За його словами, це відбулося на закритій території житлового комплексу, на яку неможливо потрапити без спеціальної електронної перепустки.