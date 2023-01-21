Ходжес подчеркнул, что российские захватчики в течение многих месяцев пытаются захватить Бахмут. Враг теряет тысячи людей. В то же время, не может достичь своих целей.

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У них нет прорывных сил, и не видно перспективы для какого-то прорыва, который они могли бы устроить,

– заявил Ходжес.

Экс-командующий войсками США в Европе отметил, что украинское командование работает очень эффективно и профессионально. Ходжес признался: он восхищен тем, как в Украине ведут военную компанию. Врагу не дают шансов пойти на существенный прорыв хоть где-нибудь.

Кроме того, Ходжес подчеркнул, что Украина наращивает силу для наступления весной. Экс-командующий войсками США в Европе отметил, что Крым – решающая территория для Украины.

Ходжес отметил: он надеется, что украинские защитники освободят Крым еще до конца лета 2023 года. В то же время, это произойдет при условии, что западные страны поставят Украине необходимое оружие.

В ВСУ прокомментировали ситуацию около Бахмута и Соледара

Сухопутные войска ВСУ заявили, что ситуация около Бахмута и Соледара остается крайне сложной. Враг пытается прорвать оборону украинских защитников. Однако украинские герои контролируют ситуацию.

"Ни Соледар, ни Бахмут как населенные пункты не стоят тех усилий и потерь, которые уже понесли россияне. Более того – врагу не удалось прорвать фронт, и поэтому операция для россиян продолжается", — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ истощают ресурсы российских оккупантов.