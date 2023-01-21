Как отмечает глава Сумской ОВА, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину. Наши военные открыли огонь и, как следствие, враг скрылся.
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Украинские воины уже во второй раз выгоняют врага
Утром 22 декабря на территории Краснопольской общины Сумской области через границу прорвалась российская диверсионно-разведывательная группа.
Украинские воины вступили в бой с российскими диверсантами в районе села Высокое. Бой длился не долго, россияне потерпели поражение. По меньшей мере 2 кафира погибли.
Со стороны Теробороны утрат, к счастью, нет. Глава ОВА поблагодарил воинов за стойкость и защиту региона.
Война в Украине: главные новости
- Украинские военные понемногу продвигаются в Луганской области. Трудные бои идут вблизи Кременной. Сергей Гайдай отметил, что линия фронта близится к городу.
- По его словам, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах". Тем временем Лисичанский НПЗ оккупанты используют как плацдарм.
- По официальным данным Генштаба ВСУ, российская армия от 24 февраля лишилась 120 160 своих солдат. Только за последние сутки ВСУ "минунули" 860 оккупантов.
- Однако по данным американского издания The Sun потери оккупантов на войне против Украины могут быть значительно больше, чем в официальной статистике. Предполагается, что они уже достигли 188 тысяч военных.
- Координатор Совета национальной безопасности Белого дома адмирал Джон Кирби отметил, что сейчас в Украине находятся примерно 50 тысяч "вагнеровцев". Более 90% из них – завербованные заключенные.