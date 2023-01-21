Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Возле Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной.

– рассказал Гайдай.

По его словам, россияне оставляют на поле боя даже погибших кадровых военных, не говоря уже о "вагнеровцах".

Тем временем Лисичанский НПЗ оккупанты используют как плацдарм.

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