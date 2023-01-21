Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Увага ЗСУ знищили 2 ворожих БПЛА та відбили 13 атак на Сході: карта бойових дій станом на 21 січня

Біля Кремінної точаться важкі бої. Росіяни відправляють в атаку зеків навіть по мінних полях. Окупанти кидають туди додаткові резерви, бо розуміють, що лінія фронту наближається до Кремінної,

– розповів Гайдай.

За його словами, росіяни залишають на полі бою навіть загиблих кадрових військових, не кажучи вже про "вагнерівців".

Тим часом Лисичанський НПЗ окупанти використовують як плацдарм.

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