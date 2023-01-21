У Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну інформацію з фронту. 24 Канал публікує карту бойових дій станом на 21 січня.
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Наші воїни мужньо відбивають атаки окупантів
Протягом минулої доби противник наніс 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також 68 разів обстріляв цивільну інфраструктуру Нікополя з РСЗВ.
Від артилерійського та мінометного вогню росіян постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області;
- Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар'їнка на Донеччині.
Де проходить лінія фронту: дивіться на карті
Яка ситуація на інших напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено.
- На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.
Окупанти щодня зазнають великих втрат
За інформацією Генштабу, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.
Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі.
Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.
Додамо, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, наші воїни збили ворожі розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- пункт управління окупантів;
- 2 райони зосередження;
- склад боєприпасів ворога.