В Генштабе ВСУ обнародовали актуальную информацию с фронта. 24 Канал публикует карту боевых действий по состоянию на 21 января.

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Наши воины мужественно отбивают атаки оккупантов

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также 68 раз обстрелял гражданскую инфраструктуру Никополя из РСЗО.

От артиллерийского и минометного огня россиян пострадали районы населенных пунктов Волфине Сумской области, а также Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголовка в Харьковской области.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области;

Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Где проходит линия фронта: смотрите на карте

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тавильжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

В Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Площадка, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Богоявленку и Большую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запоры.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Антоновку и Херсон. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Оккупанты ежедневно несут большие потери

По информации Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали.

Также в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы лечат только личный состав российских оккупационных войск. Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.

Добавим, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеские разведывательные БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: