Обстрел произошел 26 декабря. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Что известно об обстреле Белополья

Как рассказал Резников, в Белополье россияне обстреляли гражданскую больницу. В результате этого, к сожалению, погиб ребенок.

Хотя 4-я Женевская конвенция, 1-й дополнительный протокол и обычное право при любых обстоятельствах защищают больницы от нападения, Россия продолжает атаковать украинские больницы и совершает военные преступления,

– подчеркнул министр.

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