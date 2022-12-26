Обстріл відбувся 26 грудня. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Що відомо про обстріл Білопілля

Як розповів Резніков, у Білопіллі росіяни обстріляли цивільну лікарню. Внаслідок цього, на жаль, загинула дитина.

Хоча 4-та Женевська конвенція, 1-й додатковий протокол і звичайне право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу, Росія продовжує атакувати українські лікарні та скоює воєнні злочини,

– наголосив міністр.

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