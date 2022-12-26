Обстріл відбувся 26 грудня. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Що відомо про обстріл Білопілля
Як розповів Резніков, у Білопіллі росіяни обстріляли цивільну лікарню. Внаслідок цього, на жаль, загинула дитина.
Хоча 4-та Женевська конвенція, 1-й додатковий протокол і звичайне право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу, Росія продовжує атакувати українські лікарні та скоює воєнні злочини,
– наголосив міністр.
Обстріл Сумщини: останні новини
- Росіяни 30 листопада обстріляли лікарню у Білопіллі. На жаль, є жертва. Окупанти гатили із САУ, було 20 "прильотів". Відтак частина лікарні зруйнована.
- Також під час обстрілу Білопілля окупантами загинув 15-річний хлопчик – Богдан Дордик. Він їхав по молоко для молодших братів та сестер, коли ворожий снаряд розірвався поруч.
- 17 жовтня на Сумщині зафіксували близько 300 прильотів від російських терористів. Три ракети вдарили по об'єкту інфраструктури.
- Згодом виявилось, що окупанти гатили не лише по критичній інфраструктурі, а й по цивільних об'єктах. Так, через ракетний удар виникла пожежа та сталися руйнування на об'єкті цивільної інфраструктури в Роменському районі. Рятувальникам з-під завалів оперативно вдалося врятувати двох людей.