Окупанти гатили із САУ, було 20 "прильотів". Відтак частина лікарні зруйнована. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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У лікарні було багато пацієнтів

Російські снаряди вибухали на території лікарні, коли в медзакладі вели прийом – там було багато пацієнтів. 15-річний хлопчик в той час опинився на вулиці. На жаль, дитина загинула на місці.


Було 20 "прильотів" / Фото Сумської ОВА

Масштабні руйнування

Живицький оприлюднив кадри руйнувань. Він розповів, що "влучання" було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна.

  • Крім того, пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети.
  • Вибило майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах.
  • Зруйнований операційний блок.

Рятувальники розбирають завали на місці. Пошкоджень зазнали і 4 авто, що стояли біля лікарні. Відремонтувати їх вже не вийде. Також снаряди попали в приміщення прокуратури.

Обстріляна лікарня / Фото Сумської ОВА:

Обстріли Сумщини

  • За останню добу росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумської області. Під прицілом – прикордонні території та населені пункти.
  • Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, автівки та адміністративні будівлі. Жертв не було.

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