оккупанты били из САУ, было 20 "прилетов". Следовательно, часть больницы разрушена. Об этом сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

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В больнице было много пациентов

Российские снаряды взрывались на территории больницы, когда в медучреждении вели прием – там было много пациентов. 15-летний мальчик в то время очутился на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте.



Было 20 "прилетов" / Фото Сумской ОВА

Масштабные разрушения

Живицкий обнародовал кадры разрушений. Он рассказал, что "попадание" было на втором этаже. Там полностью разрушена стена.

Кроме того, повреждены стоматологический и хирургический кабинеты.

Выбило почти все окна на всех четырех этажах.

Разрушен операционный блок.

Спасатели разбирают завалы на месте. Повреждения получили и 4 авто, стоявшие возле больницы. Отремонтировать их уже не получится. Также снаряды попали в помещение прокуратуры.

Обстрелянная больница / Фото Сумской ОВА:

Обстрелы Сумщины

За последние сутки россияне совершили 158 артиллерийских и 28 минометных обстрелов Сумской области. Под прицелом – приграничные территории и населенные пункты.

В результате атак повреждены частные дома, линии электропередач, зерносклады, сельскохозяйственная техника, автомобили и административные здания. Жертв не было.

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