Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни здійснили спробу наступу на Запорізькому фронті.
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Росіяни проводять розвідку боєм на Запоріжжі
Зокрема, окупанти намагалися атакувати українські позиції у районі міст Оріхів та Гуляйполе. Як пояснив військовий експерт, росіяни на цій ділянці проводять розвідку боєм.
Виходять розвідувальні диверсійні групи кількістю 10 – 15 людей та "мацають" лінії оборони, визначають ймовірні напрямки для штурмових дій. А іноді підтягують й штурмові групи,
– сказав Світан.
За словами полковника запасу ЗСУ, у районі Оріхова є певний тиск російських військ на ЗСУ на ділянці фронту близько 40 – 50 кілометрів. Там загарбники намагаються проводити наступальні дії.
"Однак ніякої небезпеки у даному районі немає, оскільки кількість російських військ недостатня для виконання широкомасштабних наступальних завдань", – наголосив Світан.
Роман Світан розповів про ситуацію у Запорізькій області: дивіться відео
Росія проводить ротацію військ біля Гуляйполя та Оріхова
Він додав, що окупанти отримують завдання з розвідки боєм тоді, коли у них відбуваються певні ротаційні заходи та заходять нові частини.
Зараз помітне підсилення потоку саме російських мобілізованих, які вже були підготовані протягом кількох місяців. Їх підтягують, зокрема, й і до Запорізького фронту,
– зазначив військовий експерт.
За його словами, росіяни займають нові позиції і намагаються випробовувати українську оборону. Саме це зараз відбувається у районі міста Оріхів. Також російські війська проводять ротацію і у районі Гуляйполя.
"Трохи південніше, з району Полог, також спостерігаються певні ротаційні моменти. Заходять свіжі російські частини", – зазначив Світан.
Він додав, що ті підрозділи окупантів, які кілька місяців стояли у цьому районі, зараз відтягують у тил на доукомплектування.
ЗСУ відігнали російських окупантів на Запорізькому напрямку
Попри намагання окупантів атакувати позиції українських захисників, жодних приводів для хвилювання немає.
Українські війська підтягнули резерви та артилерію, а також відігнали назад і штурмові, і диверсійно-розвідувальні групи росіян. ЗСУ стабілізували фронт біля Запоріжжя.
Він додав, що усі спроби росіян атакувати зазнають повного провалу і у майбутньому.
Що відбувається на Запорізькому фронті: останні новини
- Російські загарбники намагалися наступати на Запорізькому напрямку силами 58-ї загальновійськової армії. Українські захисники успішно відбили ворожі атаки.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив, що росіяни пробують наступати на Запоріжжя, однак не у заявлених масштабах. Старух запевнив, що ніяких сумнівів не викликає те, що наших сил і засобів на Запорізькому напрямку достатньо, аби відбити усі атаки ворога.
- Як пояснили у Силах оборони Таврійського напряму, на Півдні росіяни іноді наступають невеликими розвідувальними групами. Проте виключати загострення ситуації у Запорізькій області не можна, тому що окупанти нарощують постачання з Криму.