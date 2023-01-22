Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни здійснили спробу наступу на Запорізькому фронті.

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Росіяни проводять розвідку боєм на Запоріжжі

Зокрема, окупанти намагалися атакувати українські позиції у районі міст Оріхів та Гуляйполе. Як пояснив військовий експерт, росіяни на цій ділянці проводять розвідку боєм.

Виходять розвідувальні диверсійні групи кількістю 10 – 15 людей та "мацають" лінії оборони, визначають ймовірні напрямки для штурмових дій. А іноді підтягують й штурмові групи,

– сказав Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, у районі Оріхова є певний тиск російських військ на ЗСУ на ділянці фронту близько 40 – 50 кілометрів. Там загарбники намагаються проводити наступальні дії.

"Однак ніякої небезпеки у даному районі немає, оскільки кількість російських військ недостатня для виконання широкомасштабних наступальних завдань", – наголосив Світан.

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Росія проводить ротацію військ біля Гуляйполя та Оріхова

Він додав, що окупанти отримують завдання з розвідки боєм тоді, коли у них відбуваються певні ротаційні заходи та заходять нові частини.

Зараз помітне підсилення потоку саме російських мобілізованих, які вже були підготовані протягом кількох місяців. Їх підтягують, зокрема, й і до Запорізького фронту,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, росіяни займають нові позиції і намагаються випробовувати українську оборону. Саме це зараз відбувається у районі міста Оріхів. Також російські війська проводять ротацію і у районі Гуляйполя.

"Трохи південніше, з району Полог, також спостерігаються певні ротаційні моменти. Заходять свіжі російські частини", – зазначив Світан.

Він додав, що ті підрозділи окупантів, які кілька місяців стояли у цьому районі, зараз відтягують у тил на доукомплектування.

ЗСУ відігнали російських окупантів на Запорізькому напрямку

Попри намагання окупантів атакувати позиції українських захисників, жодних приводів для хвилювання немає.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Українські війська підтягнули резерви та артилерію, а також відігнали назад і штурмові, і диверсійно-розвідувальні групи росіян. ЗСУ стабілізували фронт біля Запоріжжя.

Він додав, що усі спроби росіян атакувати зазнають повного провалу і у майбутньому.

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