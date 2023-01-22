Таку думку 24 Каналу висловив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Загалом на Запоріжжі окупанти проводять розвідку боєм та нарощують постачання з Криму.

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Росіяни намагаються наступати

Старух розповів, що військові в нас найбільш проінформовані, якщо Генштаб сказав так, значить так і є. Росіяни намагаються наступати на обласний центр, на Гуляйполе, на Оріхів ось уже 11 місяців. Бойові дії йдуть без зупину то менш інтенсивно, то більш інтенсивно.

Коли в них відбувається ротація, приходять свіжі сили, вони починають знову трохи активніше працювати. Або коли підходять останні дні плану вистріляти щось, вони починають гатити справа-наліво. Ніяких сумнівів не викликає те, що наших сил і засобів, які є в Запорізькій смузі, достатньо,

– зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Він додав, що росіяни нічого не захоплять, швидше буде навпаки. Разом з тим практика того, що вони невеликими групами 7–10 осіб намагаються намацати оборону, знайти, можливо хтось розслабився, знайти шпаринку, дійсно є, але всі готові до цього.

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Україна будує Соборність

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації, 20 січня вони робили телеміст з Івано-Франківською областю. На Запоріжжі є військові і з Івано-Франківська, і з Закарпаття, і з Запоріжжя, і з Дніпра. Тобто, вся Україна об'єднана, синхронізована, будує новітню сучасну соборність.

"Не таку, як 100 років назад. Не вдалось нашим дідам-прадідам, давайте правду говорити, бо ми багато говоримо, але коли подивимось в історію, не так трохи. Сьогодні ж будується справжня Соборність, всі разом виборюємо нашу перемогу, відстоюємо нашу Незалежність", – зауважив Старух.

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