В столице и Киевской области усилят контрдиверсионные меры. Они будут проводиться при участии СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны.

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Будут проверять места скоплений людей

В Киевской области увеличится количество блокпостов. Проверке подлежат торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и другие места.

Такая работа будет способствовать розыскным мероприятиям.

По данным полиции, из-за совершения уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тысяч человек,

– говорится в сообщении.

В КГВА просят понимания и напоминают, что для успешного прохождения проверки нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

В Киеве прошли обучение безопасности