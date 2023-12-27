О предусмотренных плановых работах заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Смотрите также Разрушение киевского метро: эксперты проверяют ненадлежащую эксплуатацию и застройку рядом

Проседают тоннели на участке метро "Почайна" - "Тараса Шевченко"

Проседает туннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем,

– отметил Поворозник.

Руководство КП "Киевский метрополитен" обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Наиболее вероятно, что на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

Поворозник сообщил, что будут останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров.

По его словам, будут временные проезды, другая схема организации движения. Он отметил, что поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю.

Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.

Ситуация в столичном метро: коротко