Как причину называют случившийся срыв сроков строительства. Вишенка на торте новости – "Киевский метрополитен" уже успел перечислить аванс. Речь идет о "скромных" 4 миллиардах гривен.

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"Киевметрострой" должен вернуть полученную сумму.

Ранее заявляли об открытии станции

Ранее сообщалось, что один тоннель между новыми станциями на Виноградаре уже удалось построить. Более того, сообщали даже об открытии станции. Отмечали, что это произойдет уже в 2024 году. Информацию подтверждал даже мэр города Виталий Кличко.

Там есть вопросы с документацией, план действий есть, есть финансирование, есть четкий алгоритм действий и на основании этого мне дали информацию, весной мы уже планируем открыть это метро,

– подчеркивал он.

В то же время мэр добавлял, что ситуация – сложная. В частности, проблемой было то, что не хватало рабочих рук. Многие коммунальщики, а также работники подрядных служб присоединились к рядам ВСУ и теперь защищают Украину с оружием в руках.