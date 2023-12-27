Про передбачені планові роботи заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Просідають тунелі на ділянці метро "Почайна" – "Тараса Шевченка"

Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем,

– зазначив Поворозник.

Керівництво КП "Київський метрополітен" обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найбільш ймовірно, що на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

Поворозник повідомив, що зупинятимуть рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів.

За його словами, будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Він зазначив, що поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю.

Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року.

Ситуація в столичному метро: коротко