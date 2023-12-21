Директор національного наукового центру "Інститут експертиз ім. Бокаріуса" Сергій Тюлєнєв в ефірі національного телемарафону розповів, що виконання експертизи триватиме від двох до трьох тижнів.

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Експертиза київського метрополітену продовжується

Тюлєнєв сказав, що зараз експерти встановлюють причини виникнення руйнувань тунелю метро. Вони прагнуть з'ясувати, чи це порушення при проєктуванні, при будівництві чи при експлуатації. Крім цього, це може бути й зовнішній вплив – будівництво неподалік тунелю метро тощо.

На момент обстеження 12 грудня експерти виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, навіть наскрізні, через які вода з породою потрапляє до тунелю.

Стан конструкцій ще більше погіршився

За словами Тюлєнєва, по деяких тріщинах поставлені маяки без дати встановлення, частина з яких має пошкодження. За тиждень стан тунелів ще більше погіршився – тріщини збільшуються, а частини деяких конструкцій взагалі відпадають.

При обстеженні об’єкта 19 грудня зафіксовано, що на зруйнованих ділянках встановлені тимчасові розвантажуючи конструкції, технічний стан тюбінгів (каркасу тунелю, – 24 Канал) погіршився, виникли нові тріщини, ширина розкриття старих тріщин постійно збільшується, у деяких тюбінгів спостерігається руйнування з відпаданням часток конструкцій, вода продовжує поступати до тунелю,

– сказав Тюлєнєв.

Для повноти дослідження експерти обстежили й гідротехнічну споруду – відкритий канал, по якому тече русло річки Либідь.

Що передувало