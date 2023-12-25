Рустем Умеров сказал, что Минобороны будет просить снижение призывного возраста до 25 лет.

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В Украине могут снизить призывной возраст

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Владимир Зеленский заявил что может подписать закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25. Однако, как он сказал, для этого нужны аргументы.

Министр обороны Рустем Умеров сказал свою позицию.

Чтобы общество это восприняло, мы будем, например, просить призыв с 25 до 60 лет. Во-первых, мы хотим произвести учет всех категорий, которые будем предлагать. После этого хотим определить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было, как сейчас, на улицах. После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизовать, проходили медицинский осмотр. И тогда мы будем им объяснять, где и как они смогут выбрать профессию,

– сказал он.

Он отметил, что определение этих категорий зависит от определения базовых правил, по которым будет осуществляться процесс мобилизации.

Готовится новый законопроект по мобилизации

Отметим, что в настоящее время нардепы готовят крупный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы. В нем также предлагается установить призывной возраст по мобилизации 25 лет вместо 27 лет.

Кроме этого, в Украине могут срочную службу и уволить срочников. После этого уволенные срочники должны перейти в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами с 25 лет.