Рустем Умєров сказав, що Міноборони проситиме зниження призовного віку до 25 років.

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В Україні можуть знизити призовний вік

Під час пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати закон щодо зниження призовного віку з 27 років до 25. Однак, як він сказав, для цього потрібні аргументи.

Натомість міністр оборони Рустем Умєров сказав свою позицію.

Щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов з 25 до 60 років. По-перше, ми хочемо зробити облік всіх категорій, які будемо пропонувати. Після цього хочемо окреслити, як ми будемо їм повідомляти, щоб це не було як зараз, на вулицях. Після цього хочемо, щоб категорії людей, яких ми будемо просити мобілізуватись, проходили медичний огляд. І тоді ми їм будемо пояснювати, де та як вони зможуть обрати професію,

– сказав він.

Він зауважив, що визначення цих категорій залежить від визначення базових правил, за якими буде здійснюватись процес мобілізації.

Готується новий законопроєкт щодо мобілізації

Зазначимо, що наразі нардепи готують великий законопроєкт щодо мобілізації та проходження військової служби. У ньому також пропонується встановити призовний вік по мобілізації 25 років замість 27 років.

Крім цього, в Україні можуть строкову службу і звільнити строковиків. Після цього звільнені строковики повинні перейти в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил з 25 років.