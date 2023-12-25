Станом на зараз жінки можуть стати на військовий облік добровільно. Однак, українки з медичною професією мають зробити це обов'язково.

Що відомо про ймовірність призову жінок в Україні

Чутки щодо мобілізації жінок розвіяли у ЗСУ та РНБО. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що наразі немає потреби призивати жінок.

За його словами, інформаційні вкиди про мобілізацію здійснюють проросійські пропагандисти, які видають постановку на облік за мобілізацію.

Мобілізації жінок наразі немає. Тут лише добровольці. Нещодавно був великий вкид інформаційний з боку російської пропаганди про те, що жінок, які мають медичну освіту, будуть мобілізовувати. А йшлося лише про те, що вони мають стати на військовий облік, ті, хто цього ще не зробив. Тому що завжди жінки-медики були військово-зобов'язаними,

– зазначив Фітьо.

Він запевнив, що їх можуть залучити до мобілізації у разі потреби.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив на призові жінок лише на добровільній основі. Якщо та чи інша жінка має бажання служити, вона може добровільно звернутися в Центр комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь у війні на рівні з чоловіками.

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