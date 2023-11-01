Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ розповів в ефірі Media Center Ukraine – Ukrinform, що всі жінки-медики, які навчалися у медичних вишах на останніх курсах ставали на військовий облік. Військовий зауважив, що такі жінки завжди були військовозобов'язаними, пише 24 Канал.

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Що кажуть в ЗСУ про мобілізацію жінок

Володимир Фітьо розповів, що з 1 листопада у питанні мобілізації жінок не зміниться нічого.

Зараз це більше стосується тих жінок, які цього з певних причин не зробили (не стали на облік – 24 Канал) або втратили свій військово-обліковий документ. Саме такій категорії необхідно зараз з'явитись по можливості у свій Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, попередньо зателефонувавши та узгодивши дату візиту,

– розповів військовий.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ також пояснив, що жінці-медику треба взяти з собою всі необхідні документи, пройти медогляд та стати на військовий облік. Тільки після цього отримати свій військово-обліковий документ.

Тобто зміни стосуються тільки тих жінок-медиків, які не стоять на обліку. Володимир Фітьо додав, що постановка на облік триває з 1 жовтня та почалась без особливого ажіотажу, адже більшість жінок-медиків вже мають військово-обліковий документ.

Військовий пояснив, що з 1 жовтня жінкам-медикам потрібно ставати на військовий облік для того, щоб виконати норму закону та впорядкувати військовий облік медиків. Насамперед для того, щоб держава могла зрозуміти, який запас міцності є в цій професії, якщо ситуація буде погіршуватись.

Підполковник запевнив, що наразі не мовиться про мобілізацію жінок-медиків. Окрім того, цим жінкам не заборонено виїжджати за кордон.

Важливо! З 1 жовтня 2023 року жінки-медики мають стати на військовий облік у військкоматах. Якщо вони цього не зроблять, то передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, вони можуть сплатити штраф у розмірі 850 – 1700 гривень.