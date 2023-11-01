Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ рассказал в эфире Media Center Ukraine – Ukrinform, что все женщины-медики, которые учились в медицинских вузах на последних курсах, становились на военный учет. Военный заметил, что такие женщины всегда были военнообязанными, пишет 24 Канал.

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Что говорят в ВСУ о мобилизации женщин

Владимир Фитьо рассказал, что с 1 ноября в вопросе мобилизации женщин ничего не изменится.

Сейчас это больше касается тех женщин, которые по определенным причинам этого не сделали (не встали на учет - 24 Канал) или потеряли свой военно-учетный документ. Именно такой категории необходимо сейчас явиться по возможности в свой Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, предварительно позвонив по телефону и согласовав дату визита,

– рассказал военный.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ также пояснил, что женщине-медику нужно взять с собой все необходимые документы, пройти медосмотр и стать на военный учет. Только после этого получить свой военно-учетный документ.

То есть изменения касаются только тех женщин-медиков, которые не состоят на учете. Владимир Фитьо добавил, что постановка на учет продолжается с 1 октября и началась без особого ажиотажа, ведь большинство женщин-медиков уже имеют военно-учетный документ.

Военный объяснил, что с 1 октября женщинам-медикам нужно становиться на военный учет для выполнения нормы закона и упорядочить военный учет медиков. В первую очередь для того, чтобы государство могло понять, какой запас прочности есть в этой профессии, если ситуация будет ухудшаться.

Подполковник заверил, что пока не говорится о мобилизации женщин-медиков. Кроме того, этим женщинам не запрещено уезжать за границу.

Важно! С 1 октября 2023 года женщины-медики должны стать на военный учет в военкоматах. Если они этого не сделают, то предусмотрено административная ответственность. В частности, они могут заплатить штраф в размере 850 – 1700 гривен.