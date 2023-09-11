Мова передусім про жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Нюанси законодавства пояснила юристка Галина Токмач, інформує 24 Канал.

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Відповідальність за неявку до військкомату

Якщо жінка проігнорує виклик та не з'явиться до ТЦК, не маючи серйозних причин, для неї передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, вона може отримати штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Разом з тим, чинним законодавством передбачена й кримінальна відповідальність – за ухилення від військового обліку після попередження, яке було зроблено відповідним керівником ТЦК.

В цьому випадку військовозобов'язаних жінок карають штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Облік – це не мобілізація

Юристка наголосила, що взяття на військовий облік не означає, що жінку відразу відправлять на фронт.

"У будь-якому разі, взяття на військовий облік не означає мобілізацію. Тим паче не варто забувати про ВЛК (можливо, ви взагалі за станом здоров'я є непридатною до військової служби)", – резюмувала вона.

Що треба знати про військовий облік жінок

Восени розпочнеться нова фаза призовної кампанії, яка включає жіночий облік.

Зміни до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачають, що починаючи з жовтня, на обов'язковий військовий облік також будуть зараховувати лікарів, медсестер та фармацевтів, які не досягли 60-річного віку і можуть бути мобілізовані залежно від їхнього стану здоров'я (який визначатиме ВЛК).

Жінки, чиї професії пов’язані з військовою сферою, наразі зможуть встати на облік у військкоматах за власним бажанням, але це буде залежати від їхнього рішення.

На військовозобов'язаних жінок покладаються ті самі обов'язки, що й на чоловіків, вони повинні: