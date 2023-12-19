У Центрі протидії дезінформації пояснили, що дискусії, в яких депутати висловлюють власне бачення та пропозиції – нормальні. Проте однаково в Україні на військовий облік мають стати тільки жінки-медики.

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Що відомо про мобілізацію жінок

Російська пропаганда поширює наративи про те, що найближчим часом в Україні почнуть мобілізувати жінок. Що відбувається насправді? Наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік – це не призов,

– уточнили в Центрі протидії дезінформації.

Там пояснили, що служба для жінок в ЗСУ – тільки добровільна. Окрім того, у Верховній Раді тривають дискусії щодо змін у законодавстві про мобілізацію, демобілізацію та призов на строкову службу. Щодо цього в Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, що:

такі дискусії, в рамках яких окремі депутати можуть висловлювати власне бачення та пропозиції – цілком нормальні для демократичної країни;

результатом дискусій має стати законопроєкт, в якому будуть враховані інтереси як держави та Збройних сил, так і громадян.

"Наразі про примусову мобілізацію жінок не йдеться. Це добровільний процес", – запевнили в ЦПД.

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