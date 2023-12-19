В Центре противодействия дезинформации объяснили, что дискуссии, в которых депутаты выражают собственное видение и предложения – нормальные. Однако все равно в Украине на военный учет должны стать только женщины-медики.

Заметьте Невеста героя Украины Да Винчи Алина Михайлова высказалась о мобилизации женщин

Что известно о мобилизации женщин

Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщин. Что происходит на самом деле? Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв,

– уточнили в Центре противодействия дезинформации.

Там объяснили, что служба для женщин в ВСУ – только добровольная. Кроме того, в Верховной Раде продолжаются дискуссии относительно изменений в законодательстве о мобилизации, демобилизации и призыве на срочную службу. Относительно этого в Центре противодействия дезинформации СНБО пояснили, что:

такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут выражать собственное видение и предложения – вполне нормальны для демократической страны;

результатом дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.

"Пока о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс", – заверили в ЦПД.

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