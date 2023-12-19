В Центре противодействия дезинформации объяснили, что дискуссии, в которых депутаты выражают собственное видение и предложения – нормальные. Однако все равно в Украине на военный учет должны стать только женщины-медики.
Заметьте Невеста героя Украины Да Винчи Алина Михайлова высказалась о мобилизации женщин
Что известно о мобилизации женщин
Российская пропаганда распространяет нарративы о том, что в ближайшее время в Украине начнут мобилизовать женщин. Что происходит на самом деле? Обязательному военному учету подлежат только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Но учет – это не призыв,
– уточнили в Центре противодействия дезинформации.
Там объяснили, что служба для женщин в ВСУ – только добровольная. Кроме того, в Верховной Раде продолжаются дискуссии относительно изменений в законодательстве о мобилизации, демобилизации и призыве на срочную службу. Относительно этого в Центре противодействия дезинформации СНБО пояснили, что:
- такие дискуссии, в рамках которых отдельные депутаты могут выражать собственное видение и предложения – вполне нормальны для демократической страны;
- результатом дискуссий должен стать законопроект, в котором будут учтены интересы как государства и вооруженных сил, так и граждан.
"Пока о принудительной мобилизации женщин речь не идет. Это добровольный процесс", – заверили в ЦПД.
Что заявила нардеп Безуглая
- Народный депутат от "Слуг народа" и заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Мариана Безуглая заявила, что призыв женщин не ограничивается Вооруженными Силами Украины. Это ведь могут быть, например, и оборонные предприятия.
- Нардеп пояснила, что проходит обсуждение законопроекта о мобилизации. Предварительно он предусматривает, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту берутся на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины.
- По ее словам, стоящие на учете женщины могут быть призваны на военную службу к частям (подразделениям) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу к боевым частям (подразделениям).
- Перед этим Безуглая заявила, что в проекте закона о мобилизации, рекрутинге, прохождении службы и связанных нормах говорится, что женщины становятся на военный учет и проходят базовую общевойсковую подготовку. В то же время, женщины во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы (на боевые должности – только добровольно).