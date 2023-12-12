Невеста героя Украины Да Винчи Алина Михайлова в интервью для ютуб канала "Разговор" с Сергеем Лиховидой высказала свое мнение по поводу мобилизации женщин.

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Отметим, что Алина имеет прямое отношение к Вооруженным Силам Украины, ведь с женихом Дмитрием Коцюбайлом была частью первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи". Также Алина является руководительницей медицинской службы "УЛЬФ".

Алина отметила, что в вопросе мобилизации женщин, многие мужчины-военные, которые уже были на фронте, считают, что "женщине там не место". В то же время девушка с этим не согласна.

В Украине необходима военная подготовка женщин

"Но если бы женщине не было на фронте места, то, пожалуй, большинство мужчин, которые скрываются от мобилизации, должны уйти вместо этих женщин. Но почему-то женщины берут все свои силы, все свои умения и не умения, учатся и заменяют или не заменяют часть тех же мужчин", – отметила Алина Михайлова.

Также она подчеркнула, что никто не имеет права решать, что должна делать женщина и, если девушка хочет воевать, хочет быть штурмовиком – она должна иметь соответствующие знания, умения и физическую подготовку.

Поэтому в этом контексте Михайлова считает, что в Украине должна быть военная подготовка женщин.

Если говорить о мобилизации, мне кажется, что в нашей стране должна быть обязательно военная подготовка женщин. У нас есть военнообязанные женщины, это в первую очередь медицинский персонал и его на фронте не хватает,

– заметила она.

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Целесообразность всеукраинской мобилизации

Следовательно, по убеждению Алины, мобилизация женщин должна начаться именно с этого. В то же время это не должно создать нагрузки на медицинскую систему в целом, чтобы медицинского персонала в больницах было достаточно.

Также Михайлова считает, что необходима не только мобилизация женщин, а всеукраинская мобилизация.

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