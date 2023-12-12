Наречена героя України Да Вінчі Аліна Михайлова в інтерв'ю для ютуб каналу "Розмова" з Сергієм Лиховидою висловила свою думку щодо мобілізації жінок.

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Зауважимо, що Аліна має пряме відношення до Збройних Сил України, адже з нареченим Дмитром Коцюбайлом була частиною першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі". Також Аліна є керівницею медичної служби "УЛЬФ".

Аліна зауважила, що у питанні мобілізації жінок, багато чоловіків-військових, які уже були на фронті, вважають, що "жінці там не місце". Водночас дівчина із цим не погоджується.

В Україні потрібна військова підготовка жінок

"Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Але чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння і не вміння, вчаться і заміняють або не заміняють частину тих же чоловіків", – зазначила Аліна Михайлова.

Також вона наголосила, що ніхто не має права вирішувати, що повинна робити жінка і, якщо дівчина хоче воювати, хоче бути штурмовиком – вона має для цього мати відповідні знання, вміння та фізичну підготовку.

Тому, в цьому контексті Михайлова вважає, що в Україні має бути військова підготовка жінок.

Якщо говорити про мобілізацію, то мені здається, що в нашій країні має бути обов’язково військова підготовка жінок. У нас є військовозобов'язані жінки, це в першу чергу медичний персонал і його на фронті не вистачає,

– зауважила вона.

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Доцільність всеукраїнської мобілізації

Відтак, на переконання Аліни, мобілізація жінок має початися саме з цього. Водночас це не має створити навантаження на медичну систему загалом, аби медичного персоналу у лікарнях не бракувало.

Також Михайлова вважає, що потрібна не лише мобілізація жінок, а всеукраїнська мобілізація.

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