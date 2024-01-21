В материале упоминаются слова Кирилла Буданова о болезни российского диктатора. Глава ГУР МО говорил, что Владимир Путин болен раком.

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Что сказал Буданов о двойниках Путина

Глава украинской разведки заявил журналистам, что регулярно видит "клонов" Путина по ТВ. Собеседники попросили его предоставить доказательства. В ответ Буданов отметил, что его аналитики изучают "физиономию Путина... мочки ушей, расстояние между бровями и тому подобное".

Это не так уж сложно. Вы можете сделать это сами,
– заметил главный украинский разведчик.

Издание предположило, что Буданов считает наличие двойников у президента страны-агрессора очевидной хитростью.

Другие новости о двойниках Путина

  • Не так давно на пресс-конференции российский диктатор признался, что у него есть двойник. Как объяснил в комментарии 24 Каналу российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов, в Кремле решили обыграть эту тему, потому что она широко разошлась и ее уже нельзя было игнорировать.
  • Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов ранее заявлял, что Путин отправляет вместо себя двойников в региональные поездки. По его мнению, настоящий диктатор сидит в Кремле и не покидает Москву.
  • Напомним, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов предполагал, что Путин отправлял своих двойников даже на международные встречи. Лидеры могли не заметить этого, потому что на таких мероприятиях обычно мало прямого общения, а внешность политиков часто меняется из-за различных процедур.