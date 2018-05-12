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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Путіна немає підстав для зупинення війни на Донбасі, – дипломат

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Інструментарій буде різний, але в Путіна немає підстав для завершення війни
Інструментарій буде різний, але в Путіна немає підстав для завершення війни / 24 Канал

Поки немає ознак того, що Володимир Путін вирішив припинити війну проти України. Він її продовжуватиме, тільки застосовуватиме різний інструментарій для досягнення власних цілей.

Про це сайту "24" розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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Як пояснює експерт, війна – це насильство для досягнення політичної мети, яке може припинитися, якщо буде нищівна перемога – інша сторона не зможе захищатися, її війська розбиті. Слава Богу, наголошує Хара, це не наш варіант. Інший варіант – коли у когось із сторін закінчилися ресурси для війни – на жаль, у Росії, попри санкції, ресурси є. Третє – якщо ціна агресії переважає очікувані плюси. Але, зазначає дипломат, хоча санкції – це добре, вони не працюють.

Німеччина прийняла рішення про будівництво з Росією газопроводу "Північного потоку-2". Тобто є санкції, ізоляція Росії. Але є "Північний потік-2" – проривна для Росії річ, що дозволяє путінському режиму вижити і мати ресурси для проведення агресивної зовнішньої політики. Тому в Путіна немає підстав для зупинення війни,
– підкреслює Олександр Хара.

Крім того, говорить експерт, Путін має надзвичайно велику підтримку в Росії. Особливо щодо зовнішньої політики – 86% підтримують "кримнаш", 46% вважає, що Путіну треба подякувати за повернення статусу великої держави. Тому він почуває себе комфортно. Відповідно, продовжуватиме війну. Тільки інструментарії будуть різні: збройна агресія, кібератаки, підтримка Третього Риму – УПЦ МП, дискредитація нас в очах Заходу. Він це робитиме з не меншою силою і не меншою підтримкою росіян.

Нагадаємо, Курт Волер заявив, що покінчити з війною на Донбасі за сьогоднішніх обставин можна лише за умови, якщо цього захоче президент Росії Володимир Путін. Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 14 травня відвідає Україну. Про це заявив Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Війна на Донбасі Володимир Путін Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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