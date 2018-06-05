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МЗС заново закликає українців утриматися від поїздок до Росії на ЧС-2018

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Чемпіонат світу з футболу-2018
Чемпіонат світу з футболу-2018 / ukranews.com

Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Російської Федерації для відвідання Чемпіонату світу з футболу-2018.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

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У міністерстві попереджають, що перебування громадян України на території РФ пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки.

Російські силові структури та каральні органи вдаються до затримань та звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії. У порушення своїх зобов’язань за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови у доступі до затриманих громадян України консулів та адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на теперішній час – обмежені,
– йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що розпалювання силами кремлівської пропаганди антиукраїнських настроїв є додатковим фактором ризику для перебування громадян України на території Російської Федерації.

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Будь-яка демонстрація своєї приналежності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію з боку російських фанатських угруповань, більшість з яких не приховують свого ворожого ставлення до українців. Також МЗС України закликало закордонних партнерів політично бойкотувати фінальну частину чемпіонату світу з футболу на території Росії.

МЗС на своєму сайті наводить контакти посольств і консульств України в РФ, до яких слід звертатися у разі вимушеної поїздки і виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування. Квитки на ЧС-2018 з футболу придбали близько 5 тисяч українців.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії 14 червня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін застеріг українців обдумати питання власної безпеки перед поїздками на ЧС-2018 до Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 МЗС України
Джерело: 24 Канал
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