МИД снова призывает украинцев воздержаться от поездок в Россию на ЧМ-2018

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

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В министерстве предупреждают, что пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности.

Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия. В случае нарушения своих обязательств по Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным граждан Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время – ограничены,

– говорится в заявлении.

В МИД отметили, что разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений является дополнительным фактором риска для пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации.

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Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам. Также МИД Украины призвал зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России.

МИД на своем сайте приводит контакты посольств и консульств Украины в РФ, к которым следует обращаться в случае вынужденной поездки и возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования. Билеты на ЧМ-2018 по футболу приобрели около 5000 украинцев.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег украинцев обдумать вопрос собственной безопасности перед поездками на ЧМ-2018 в России.