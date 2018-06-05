16:55
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

МИД снова призывает украинцев воздержаться от поездок в Россию на ЧМ-2018

81 Читати новину українською
Чемпионат мира по футболу-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 / ukranews.com

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения Чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

Читайте также: Novichok 2018: Украинский художник метко изобразил истинное лицо ЧМ-2018 в России

В министерстве предупреждают, что пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности.

Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев другие провокационные действия. В случае нарушения своих обязательств по Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным граждан Украины консулов ​​и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время – ограничены,
– говорится в заявлении.

В МИД отметили, что разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений является дополнительным фактором риска для пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации.

Читайте также: Во время ЧМ-2018 к Сущенко придет ФСБ – защитник обрисовал вероятный сценарий

Любая демонстрация своей принадлежности к Украине может спровоцировать целенаправленную агрессию со стороны российских фанатских группировок, большинство из которых не скрывают своего враждебного отношения к украинцам. Также МИД Украины призвал зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России.

МИД на своем сайте приводит контакты посольств и консульств Украины в РФ, к которым следует обращаться в случае вынужденной поездки и возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования. Билеты на ЧМ-2018 по футболу приобрели около 5000 украинцев.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 стартует в России 14 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег украинцев обдумать вопрос собственной безопасности перед поездками на ЧМ-2018 в России.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 МИД Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сегодня, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 54
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 676
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
144
Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
сегодня, 14:25 Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
1227
Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 8652
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук