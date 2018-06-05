Novichok 2018: украинский художник точно изобразил истинное лицо ЧМ-2018 в России

Иллюстратор Андрей Ермоленко точными рисунками призывает бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который стартует в России.

В своих иллюстрациях украинский художник показывает, что ЧМ-2018 – это не только спорт.

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Это военная агрессия, сбитие пассажирского самолета, аресты, убийства, и за всем этим стоит российская власть – та самая, которая организовывает Чемпионат мира по футболу.

Бойкотировать чемпионат мира по футболу призывают мировые лидеры. МИД Украины предостерегает, что для украинцев любой визит в Россию может быть просто опасным.

К слову, накануне МИД Польши предупредил поляков, которые намерены поехать на ЧМ в Россию. об угрозе терактов.