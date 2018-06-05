Novichok 2018: український художник влучно зобразив справжнє обличчя ЧС-2018 у Росії

Ілюстратор Андрій Єрмоленко влучними малюнками закликає бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який стартує у Росії.

У своїх ілюстраціях український художник показує, що ЧС-2018 – це не лише спорт.

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Це військова агресія, збиття пасажирського літака, арешти, вбивства – і за всім цим стоїть російська влада – там сама, яка організовує Чемпіонат світу з футболу.

Бойкотувати чемпіонат світу з футболу закликають світові лідери. МЗС України застерігає, що для українців будь-який візит в Росію може бути просто небезпечним.

До слова, напередодні МЗС Польщі попередило поляків, які мають намір поїхати на ЧС до Росії про загрозу терактів.