Поляків, які їдуть на ЧС-2018 до Росії, попередили про можливі теракти

Міністерство закордонних справ Польщі видало спеціальний порадник для своїх громадян, які планують відвідати Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії.

Спеціальний посібник із контактними даними та практичними порадами з’явився на сайті МЗС Польщі.

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Польських фанів, які таки вирішили відвідати Чемпіонат світу-2018 у Росії інформують про в'їзд на територію Росії та рекомендації щодо безпеки під час турніру.

У Росії існує загроза терактів, і вона може зрости у зв’язку з Чемпіонатом світу з футболу, який розпочинається 14 червня. Не можна виключити терактів у містах-господарях турніру. Особливу обережність треба зберегти на стадіонах, у секторах вболівальників, а також у громадському транспорті,

– йдеться у документі.

МЗС Польщі також застерігає своїх громадян він поїздок на територію окупованого Криму, оскільки Польща не визнала його анексії Росією.

Окрім Криму, полякам не радять їздити на Північний Кавказ: Чечню, Північну Осетію, Інгушетію, Дагестан, Кабардино-Балкарію та Карачаєво-Черкесію.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії 14 червня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін застеріг українців обдумати питання власної безпеки перед поїздками на ЧС-2018 до Росії.