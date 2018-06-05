11:59
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 14°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Поляків, які їдуть на ЧС-2018 до Росії, попередили про можливі теракти

165 Читать новость на русском
Чемпіонат світу 2018 стартує 14 червня у Росії
Чемпіонат світу 2018 стартує 14 червня у Росії / Фото із відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Польщі видало спеціальний порадник для своїх громадян, які планують відвідати Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії.

Спеціальний посібник із контактними даними та практичними порадами з’явився на сайті МЗС Польщі.

Читайте також: Під час ЧС-2018 до Сущенка прийде ФСБ, – захисник змалював ймовірний сценарій

Польських фанів, які таки вирішили відвідати Чемпіонат світу-2018 у Росії інформують про в'їзд на територію Росії та рекомендації щодо безпеки під час турніру.

У Росії існує загроза терактів, і вона може зрости у зв’язку з Чемпіонатом світу з футболу, який розпочинається 14 червня. Не можна виключити терактів у містах-господарях турніру. Особливу обережність треба зберегти на стадіонах, у секторах вболівальників, а також у громадському транспорті,
– йдеться у документі.

МЗС Польщі також застерігає своїх громадян він поїздок на територію окупованого Криму, оскільки Польща не визнала його анексії Росією.

Окрім Криму, полякам не радять їздити на Північний Кавказ: Чечню, Північну Осетію, Інгушетію, Дагестан, Кабардино-Балкарію та Карачаєво-Черкесію.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії 14 червня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін застеріг українців обдумати питання власної безпеки перед поїздками на ЧС-2018 до Росії.

Теги: Новини Росії Новини Криму Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1235
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук