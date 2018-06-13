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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Уже почалось: китайського фаната пограбували у Москві на кругленьку суму

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ЧС-2018: Фана з Китаю пограбували у Москві
ЧС-2018: Фана з Китаю пограбували у Москві / Фото із відкритих джерел

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії лише 14 червня, а дехто з іноземних фанатів вже переконався, наскільки небезпечним може бути перебування у цій країні.

Фаната із Китаю перед стартом ЧС-2018 пограбували у центрі Москви на понад 1 мільйон рублів – це майже 15 тисяч доларів.

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Як пише видання "РБК", з посиланням на джерела у правоохоронних органах Москви, у китайського вболівальника вдень 12 червня у кафе вкрали рюкзак із цінними речами.

За словами, фана із Китаю там у нього було два планшети, два телефони Samsung, приблизно 30 тисяч юанів та квитки на футбол.

До слова, за кілька днів до старту ЧС-2018 з футболу сайти регіональних управлінь МВС Росії перестали публікувати на своїх інтернет-ресурсах "негативні" новини.

Чемпіонат світу з футболу 2018 стартує у Росії 14 червня. Українців застерігають від поїздок на територію країни-агресора.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини Росії Китай Пограбування Москва
Джерело: 24 Канал
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