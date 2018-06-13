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Українські уболівальники на ЧС-2018 можуть стати жертвами агресивних росіян, – правозахисник

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Близько 6 тисяч українців їдуть на ЧС-2018
Близько 6 тисяч українців їдуть на ЧС-2018 / 24 канал

Близько 6 тисяч українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу, який стартує 14 липня в Росії. Ця категорія уболівальників є дуже вразливою, переконаний керівник відділу аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Мартиненко.

Про це він розповів у коментарі 24 каналу.

"Поведінка уболівальників з України буде віктимною, себто такою, що підштовхує людину стати жертвою. Вони їдуть туди розважатись, тому їх поведінка у кращому випадку буде нейтральною. Але тільки не такою, яка б повністю влаштовувала російське законодавство. Бо уболівальник може голосно вигукувати кричалки, емоційно ділитись враженнями українською мовою, що може викликати агресію патріотично налаштованих росіян", – каже Мартиненко.

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Які будуть результати – тяжко прогнозувати, вважає правозахисник. Але конфліктів у цьому ланцюжку не уникнути.

"Крім того, ми отримуємо 5 тисяч громадян, які за власною волею помістили себе в ситуацію, де стали об'єктом підвищеного криміногенного інтересу зі сторони незаконослухняних громадян як і Росії, так й інших країн", – додав Мартиненко.

Теги: Новини України Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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