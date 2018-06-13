Украинские болельщики на ЧМ-2018 могут стать жертвами агрессивных россиян, – правозащитник

Около 6 тысяч украинцев купили билеты на Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июля в России. Эта категория болельщиков очень уязвима, убежден руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

Об этом он рассказал в комментарии 24 каналу.

"Поведение болельщиков из Украины будет виктимным, то есть таким, которое подталкивает человека стать жертвой. Они едут туда развлекаться, поэтому их поведение в лучшем случае будет нейтральным. Но только не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство. Потому что болельщик может громко выкрикивать кричалки, эмоционально делиться впечатлениями на украинском языке, что может вызвать агрессию патриотически настроенных россиян", – говорит Мартыненко.

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Какие будут результаты – тяжело прогнозировать, считает правозащитник. Но конфликтов в этой цепочке не избежать.

"Кроме того, мы получаем 5 тысяч граждан, которые по собственной воле поместили себя в обстановку, где стали объектом повышенного криминогенного интереса со стороны незаконопослушных граждан как в России, так и других стран", – добавил Мартыненко.