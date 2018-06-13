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Россия хочет обмануть мир, – вице-премьер о Чемпионате мира по футболу

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Климпуш-Цинцадзе назвала ЧМ-2018 в России "срежиссированным фарсом"
Климпуш-Цинцадзе назвала ЧМ-2018 в России "срежиссированным фарсом" / Фото из открытых источников

Российская Федерация хочет использовать Чемпионат мира по футболу, который стартует в стране 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года, чтобы обмануть весь мир "своим срежиссированным фарсом".

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Twitter.

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"Это возмутительное лицемерие – праздновать честную игру в стране, которая не уважает никаких правил. Россия хочет обмануть мир своим срежиссированным фарсом", – написала вице-премьер.

Напомним, популярный французский сатирический журнал Charlie Hebdo новый выпуск посвятил Чемпионату мира по футболу в России, однако это сделал в своем стиле. Так, на обложке издания появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, что целится в ворота.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?
Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости политики Новости Украины Новости России
Источник: 24 Канал
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