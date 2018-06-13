Росія хоче обдурити світ, – віце-прем'єр про Чемпіонат світу з футболу

Російська Федерація хоче використати Чемпіонат світу з футболу, який стартує в країні 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року, щоби обманути весь світ "своїм зрежисованим фарсом".

Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Twitter.

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"Це обурливе лицемірство – святкувати чесну гру в країні, яка не поважає жодних правил. Росія хоче обдурити світ своїм зрежисованим фарсом", – написала віце-прем'єр.

Нагадаємо, популярний французький сатиричний журнал Charlie Hebdo новий випуск присвятив Чемпіонату світу з футболу у Росії, проте це зробив у своєму стилі. Так, на обкладинці видання з’явився господар Кремля Володимир Путін на танку, що цілиться у ворота.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року? Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.