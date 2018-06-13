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Charlie Hebdo випустив "криваву" карикатуру на Путіна на обкладинці журналу

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Путін потрапив на обкладинку Charlie Hebdo
Путін потрапив на обкладинку Charlie Hebdo

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, який славиться своїми карикатурами, на обкладинці нового випуску зобразив президента Росії Володимира Путіна. Сама ж обкладинка присвячена Чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії

На самій карикатурі Путін зображений на танку перед футбольними воротами з написом "allez les russes".

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В самому описі до цього випуску в редакції Чемпіонат світу з футболу у Росії назвали "трагікомедією в потомкінських селах".

Карикатура на Путіна на обкладинці Charlie Hebdo

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує у Росії 14 червня. 11 російських міст прийматимуть матчі Мундіалю. Світова спільнота закликає бойкотувати ЧС-2018 через військову агресію Росії проти України, а також незаконне утримання українців у російських тюрмах.

Теги: Новини політики Новини Франції Карикатура Чемпіонат світу з футболу - 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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