Charlie Hebdo випустив "криваву" карикатуру на Путіна на обкладинці журналу

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, який славиться своїми карикатурами, на обкладинці нового випуску зобразив президента Росії Володимира Путіна. Сама ж обкладинка присвячена Чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії

На самій карикатурі Путін зображений на танку перед футбольними воротами з написом "allez les russes".

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В самому описі до цього випуску в редакції Чемпіонат світу з футболу у Росії назвали "трагікомедією в потомкінських селах".

Карикатура на Путіна на обкладинці Charlie Hebdo

Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує у Росії 14 червня. 11 російських міст прийматимуть матчі Мундіалю. Світова спільнота закликає бойкотувати ЧС-2018 через військову агресію Росії проти України, а також незаконне утримання українців у російських тюрмах.