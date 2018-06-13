Charlie Hebdo випустив "криваву" карикатуру на Путіна на обкладинці журналу
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo, який славиться своїми карикатурами, на обкладинці нового випуску зобразив президента Росії Володимира Путіна. Сама ж обкладинка присвячена Чемпіонату світу з футболу, який 14 червня стартує у Росії
На самій карикатурі Путін зображений на танку перед футбольними воротами з написом "allez les russes".
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В самому описі до цього випуску в редакції Чемпіонат світу з футболу у Росії назвали "трагікомедією в потомкінських селах".
Карикатура на Путіна на обкладинці Charlie Hebdo
Нагадаємо, Чемпіонат світу з футболу 2018 року стартує у Росії 14 червня. 11 російських міст прийматимуть матчі Мундіалю. Світова спільнота закликає бойкотувати ЧС-2018 через військову агресію Росії проти України, а також незаконне утримання українців у російських тюрмах.