11:51
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Charlie Hebdo выпустил "кровавую" карикатуру на Путина на обложке журнала

222 Читати новину українською
Путин попал на обложку Charlie Hebdo
Путин попал на обложку Charlie Hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который известен своими карикатурами, на обложке нового выпуска изобразил президента России Владимира Путина. Сама же обложка посвященная Чемпионату мира по футболу, который 14 июня стартует в России

На самой карикатуре Путин изображен на танке перед футбольными воротами с надписью "allez les russes".

Читайте также: Novichok 2018: украинский художник точно изобразил истинное лицо ЧМ-2018 в России

В самом описании к этому выпуску в редакции Чемпионат мира по футболу в России назвали "трагикомедией в потемкинских селах".

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует в России 14 июня. 11 российских городов будут принимать матчи Мундиаля. Мировое сообщество призывает бойкотировать ЧМ-2018 из-за военной агрессии России против Украины, а также незаконного удержания украинцев в российских тюрьмах.

Теги: Новости Франции Новости политики Карикатура Владимир Путин Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 69
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 131
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
12 июня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сегодня, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 199
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 июня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2140
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук