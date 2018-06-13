Charlie Hebdo выпустил "кровавую" карикатуру на Путина на обложке журнала
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, который известен своими карикатурами, на обложке нового выпуска изобразил президента России Владимира Путина. Сама же обложка посвященная Чемпионату мира по футболу, который 14 июня стартует в России
На самой карикатуре Путин изображен на танке перед футбольными воротами с надписью "allez les russes".
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В самом описании к этому выпуску в редакции Чемпионат мира по футболу в России назвали "трагикомедией в потемкинских селах".
Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует в России 14 июня. 11 российских городов будут принимать матчи Мундиаля. Мировое сообщество призывает бойкотировать ЧМ-2018 из-за военной агрессии России против Украины, а также незаконного удержания украинцев в российских тюрьмах.